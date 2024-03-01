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        Edirne'de öğrencilerin tarihi balon hangarıyla ilgili hazırladıkları proje TÜBİTAK finallerinde yarışacak

        Edirne'de lise öğrencilerinin Balkan Savaşları'nda kullanılan zeplinlere ev sahipliği yapan balon hangarının "Havacılık Müzesi" olması talebiyle hazırladıkları proje TÜBİTAK bölge finallerinde yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:58 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:15
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        Edirne'de öğrencilerin tarihi balon hangarıyla ilgili hazırladıkları proje TÜBİTAK finallerinde yarışacak
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        Edirne'de lise öğrencilerinin Balkan Savaşları'nda kullanılan zeplinlere ev sahipliği yapan balon hangarının "Havacılık Müzesi" olması talebiyle hazırladıkları proje TÜBİTAK bölge finallerinde yarışacak.

        TED Edirne Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında "Edirne'nin Unutulan Tarihi Balon Hangarı" Projesi'ni hazırladı.

        Tarih öğretmenleri Umut Eren danışmanlığında asırlık yapıyla ilgili araştırma yapan Bilge Buket Bayrak, Nazlı Aytin ve Yağmur Arslan hangarda incelemede bulundu.

        Hangarın maketini yapan öğrenciler, yapıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir internet sitesi ve çocuk kitabı hazırladı.

        TÜBİTAK projesinde öğrenciler yapının havacılık müzesi olarak düzenlenerek kültürel miras olarak korunmasını ele aldı.

        - "Tarihe ışık tutmaya çalıştık"

        Tarih öğretmeni Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, atıl durumda kalan hangarın kent kamuoyunda bilinirliğinin artması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Hazırladıkları projeyle bölge finallerinde yarışacaklarını belirten Eren, "Balon hangarı, Türk havacılık tarihi için önemli bir yer, ilklere ev sahipliği yapmış bir yerden bahsediyoruz. Bu yapının ayağa kaldırılması gerekli. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restore edilecek olması çok güzel. Öğrencilerimiz bir çocuk kitabı yazdılar. Tarihe ışık tutmaya çalıştık." dedi.

        Öğrencilerden Aytin ise hangarın tanıtılması ve turizme kazandırılmasıyla bir proje hazırladıklarını dile getirdi.

        Hangarın yanından Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunun geçtiğini ifade eden Aytin, "Konumu açısından çok önemli. Çevresinde bulunan diğer tarihi yapılarla ayağa kaldırılması gerekli. Burasının bir havacılık müzesi olmasını istiyoruz. Tarihteki önemiyle bu yapı çok sayıda turist çeker." diye konuştu.

        Arslan da yapıyla resimli çocuk kitabı hazırladıklarını belirtti.

        Edirne için bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Arslan, projeleriyle birinci olmak istediklerini kaydetti.

        Bayrak da hangarın dünya havacılık tarihi açısından önem arz ettiğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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