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        Çalışanlarıyla kavgalı oldukları komşu eğlence mekanını kundaklattılar

        EDİRNE'de komşu iki eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı kavganın ardından, işletmelerden biri kundaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:20
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        Çalışanlarıyla kavgalı oldukları komşu eğlence mekanını kundaklattılar
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        EDİRNE'de komşu iki eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı kavganın ardından, işletmelerden biri kundaklandı. Mekana giren maskeli 2 kişinin yanıcı maddeyi iş yerine döküp, ateşe verdikleri güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada mekan sahibi 2 kardeşin, 2 kişiye para karşılığı diğer mekanı yaktırdıkları belirlendi. Olaya karışan 6 şüpheli gözaltına alındı.İstasyon Mahallesi Sinan Efendi Sokak’ta aynı kompleks içinde bulunan iki eğlence mekanı çalışanları arasında 2 Şubat gecesi kesici aletlerin de kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin, olayın ardından gözaltına aldığı 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. 23 Şubat'ta saat 04.45 sıralarında ise mekanlardan birinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin kapsamlı çalışma başlattı. İş yerinin kundaklandığı anların güvenlik kamerası ile çevrede bulunan kameraları incelemeye alan polis, yanıcı madde ile mekanı ateşe veren şüphelilerin K.Ç. ve Y.Ş. olduğunu belirledi. İki şüphelinin olaydan sonra U.S.'nin temin ettiği ve A.Ç.'nin kullandığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçtıkları tespit edildi. U.S. ve A.Ç., Edirne'de gözaltına alındıktan sonra iş yerini kundaklayan K.Ç. ile Y.Ş. de İstanbul'da özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla saklandıkları evde yakalandı. Evde yapılan aramada, 4 tabanca, 17 mermi, 2 bıçak, sis bombası ele geçirildi.Mekanı kundaklayan 2 şüphelinin olayda kullandıkları plakasız motosikleti İstanbul'dan otobüsle Edirne'ye getirdikleri, nalburdan yanıcı madde aldıktan sonra kameraların görüş açısı dışında boş araziye bıraktıkları belirlendi. Kapısını kırıp, maskeli girdikleri iş yerini kundaklayan şüphelilerin daha sonra motosikleti bıraktıkları yere gidip, üzerlerindeki kıyafet ve çantaları yakarak, motosikleti de hafif ticari araca yükleyip, İstanbul'a gittikleri kaydedildi.Polisin, iş yerini kundaklattığını belirlediği komşu mekan sahibi S.K. ve K.K. adlı kardeşler de gözaltına alındı. 6 şüphelinin işlemleri sürerken olay karıştığı belirlenen Y.S.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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