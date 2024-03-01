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        Edirne'de okullarda ilk dersler "Bağımlıkla mücadele" dersi ile başladı

        Edirne'de Yeşilay Haftası programları tüm okullarda ilk dersler, "bağımlılıkla mücadele" konusu anlatılarak başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:09
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        Edirne'de okullarda ilk dersler "Bağımlıkla mücadele" dersi ile başladı
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        Edirne'de Yeşilay Haftası programları tüm okullarda ilk dersler, "bağımlılıkla mücadele" konusu anlatılarak başladı.

        Hafta kutlamaları kapsamında hazırlanan programlar okullardan başlatıldı.

        Bu çerçevede tüm okullarda ilk derste öğretmenler "bağımlıkla mücadele" konusunu anlattı. Öğrencilere Yeşilay tarafından hazırlanan farkındalık filmi izletildi.

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da program kapsamında Selimiye İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilerle buluştu.

        Arpacı, 1-7 Mart'ın tüm yurtta Yeşilay Haftası olarak kutlandığını söyledi.

        Her öğrencinin Yeşilay temsilcisi olmasını amaçladıklarını belirten Arpacı, "Hepinizi her türlü bağımlılıktan korunmaya davet ediyoruz. Özellikle akıllı telefonlardan mümkün olduğunca uzak durun. Derslerinizi ihmal etmeden kullanın. Sağlıklı nesiller yetişmesi için çaba gösteriyoruz. Yeşilay 104 yıldır ülkemizde bağımlılıklarla mücadele ediyor. Bizde Yeşilay'a bağımlılıkla mücadele ederek her zaman destek olmalıyız." dedi.

        Edirne Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Yeşilay'ın yurt içi ve yurt dışında yaptığı programlarla milyonlarca insana ulaştığını dile getirdi.

        Özellikle okullarda oluşturtuldukları kulüplerde bağımlılıkla mücadele ile ilgili farkındalık çalışmaları yaptıklarını anlatan Bayrak, Yeşilay'ın her yıl ülke genelinde 14 milyon öğrenciye ve 3 milyon sivile etkinliklerle ulaştığını dile getirdi.

        Okulun Yeşilay Kulübü Temsilcisi Berat Asaf Çelik, yıl boyunca etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

        İngilizce Öğretmeni ve Yeşilay Kulübü Sorumlu Öğretmeni Yeliz Çakıcı Fındık, öğrencilere yıl boyunca bağımlılıkla mücadele konusunda hem İngilizce hem de Türkçe olarak bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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