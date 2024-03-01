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        Edirne'de eğlence mekanının kundaklanmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de bir eğlence mekanını kundaklama olayına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:12 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:12
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        Edirne'de eğlence mekanının kundaklanmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de bir eğlence mekanını kundaklama olayına karıştıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

        İstasyon Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının kundaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgedeki kameraları inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren 3 şüphelinin İstanbul'dan içerisinde motosiklet yüklü hafif ticari araçla Edirne'ye geldiğini belirledi.

        İncelemede motosikleti çeltik tarlasına bırakan şüphelilerin çarşıdan yanıcı madde aldıkları gece yarısı da tarladaki motosikletle eğlence mekanına geldikleri tespit edilen şüphelilerin maskeli olarak girdikleri iş yerini kundakları tespit edildi. Kundaklanma anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Olayın ardından motosikleti hafif ticari araca tekrar yükleyip İstanbul'a kaçan şüphelilerin K.Ç. ve A.Ç. olduğu belirlendi.

        Şüphelilerden K.Ç. ve evinde saklandığı E.A, İstanbul'da özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

        Evde yapılan aramada 4 tabanca, 2 bıçak, sis bombası ve 17 fişek ele geçirildi.

        Diğer şüpheliler A.Ç, U.S. ile olayın azmettiricileri olduğu öne sürülen S.K. ve K.K da Edirne'de gözaltına alındı.

        Olayın, daha önce aynı yerde eğlence merkezi çalışanları ile bir başka eğlence merkezi çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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