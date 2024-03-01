Edirne'de vatandaşlara komşu Bulgaristan'da bahar geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıldı

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu çalışanları, ülkelerinde baharın gelişini kutlama geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıttı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Bulgaristan Başkonsolosu Borislav Dimitrov, konsoloslar Atanas Dimov, Roberto İvanov ve yöresel kıyafet giyimli konsolosluk görevlileri vatandaşlara kırmızı beyaz yün ip ya da boncukla yapılmış marteniçka bilekliği hediye etti.

Dimitrov, gazetecilere her yıl mart ayının ilk haftasında baharın gelişini kutladıklarını söyledi.

Mart ayının başından sonuna kadar, leylek görene kadar bilekte taşınan marteniçka takma adetinin Baba Marta geleneği olarak bilinen kültüre dayandığını kendilerinin de bu kültürü yaşatmak için etkinliği düzenlediklerini ifade eden Dimitrov, "Marteniçka yıllardır kutlanan bir gelenek. Sağlık, kısmet, bereket ve huzur getirmesini dileyerek bileğimize takıyoruz. Bir leylek gördüğümüzde bileğimizdeki marteniçkayı çıkarıp dilek dileyerek ağaca asıyoruz." dedi.

Edirne Konsolosu Dimov ise bugün Bulgaristan'da da Nine Marta Bayramı'nı kutladıklarını anlattı.

Mart ayıyla kışı uğurlayıp bahar için hazırlıklara başladıklarını dile getiren Dimov, "Bugünden itibaren doğanın yeniden canlanmasını kutluyoruz. Kırmızı, beyaz bilekliğin anlamı ise beyaz özgürlük, sağlık, huzuru sembolize ediyor, kırmızı da bereketi ifade ediyor." diye konuştu.

Tanrıkulu da yıllardır devam eden geleneği Edirne'de yaşattıklarını ifade etti.

Hazırlanan 1500 bilekliği vatandaşlara dağıttıklarını dile getiren Tanrıkulu, geleneğin tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diledi.