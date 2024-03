Edirne'de, 'Baba Marta' etkinliği düzenlendi

EDİRNE'de baharın gelişinin müjdeleyicisi olduğuna inanılan ve her yıl 1 Mart'ta tüm Balkanlar'da kutlanılan 'Baba Marta' etkinliği yapıldı.Balkanlar’da, baharın gelişinin müjdeleyicisi olduğuna inanılan ve her yıl 1 Mart'ta geleneksel olarak kutlanılan 'Baba Marta' etkinliği, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu'nca düzenlendi. Kutlama kapsamında, yöresel kıyafetler giyen konsolosluk çalışanları, Edirne sokaklarında 'marteniçka' adı verilen kırmızı- beyaz bileklikleri dağıtıp, vatandaşlara baharın gelişini müjdeledi. Etkinliğe Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov da katılarak, 'marteniçka' dağıttı.'LEYLEK GÖRDÜĞÜMÜZDE DİLEK DİLEYİP AĞACA BAĞLIYORUZ'Bulgaristan Edirne Konsoloso Atanas Dimov, Baba Marta’nın çok eski bir gelenek olduğunu söyledi. Dimov, "Bugün 1 Mart dolayısıyla buradayız. Baharın gelmesini müjdeleyen bu 'marteniçka'ları dağıtmak bizim için eski bir gelenek. Bizim hem Türkiye ile hem de Edirne halkıyla çok dostane ilişkilerimiz var ki bu gelenek artık Edirne'ye de sıçradı. Her sene Mart'ın 1'inde taktığımız bu beyaz- kırmızı renkte bileklikler sağlık, bereket, huzur, dostluk ve özgürlüğü simgeliyor. Bugünden itibaren artık ilkbaharı heyecanla beklemeye başlıyoruz, doğanın yeniden canlanmasını kutluyoruz. Leylek görene kadar da bunları takıyoruz, leyleği gördüğümüzde de dilek dileyip ağaca bağlıyoruz" dedi.'SINIRLARI AŞAN DOSTLUĞUMUZ VAR' Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da 1 Mart'ın tüm dost Balkan ülkelerinde kutlandığını ifade edip, "Baharın gelişini bütün Balkan ülkelerinde hep birlikte 'marteniçka' ile kutluyoruz. Bu Balkan geleneği, bütün dost ülkelerimizde yaptığımız bir etkinlik. Biz biliyoruz ki aynı buluta bakıyoruz, aynı nehirlere, suya bakıyoruz. Bulgaristan'da Bulgar dostlarımıza da 'komşu' diyoruz ve ilk karşılaştığımızda böyle hitap ediyoruz, bu çok kıymetli bizim için. Biz dostlukların, sınırlarla ilgili olmadığını düşünüyoruz. O yüzden sınırları aşan bir dostluğumuz var ve bu çok kıymetli. Dünyayı iyilik, dostluk ve güzellik kurtaracak" diye konuştu.