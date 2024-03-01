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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesince düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinlikleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:33 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:56
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesince düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinlikleri devam ediyor.

        İpsala Meslek Yüksekokulunca, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, İpsala hakimi Seyhan Avcıoğlu, hukuk alanı ve hakimlik görevi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        Hakim Avcıoğlu, etkinlikte bilgi ve tecrübelerini de öğrenciler ile paylaştı.

        İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Hayati Arda da programa katılan hakim Avcıoğlu'na teşekkür etti.

        - "Pi sayısı" etkinliği yapılacak

        İpsala ilçesinde 14 Mart Dünya Matematik Günü dolayısıyla "Pi sayısı" etkinliği yapılacak.

        Atatürk Ortaokulunca düzenlenecek etkinlikte, öğrenciler çeşitli matematik oyunları oynayıp yarışmalara katılacak.

        Etkinlik kapsamında kermes gerçekleştirip, okulun koro ekibi sahne alacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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