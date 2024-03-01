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        Edirne'den kısa kısa

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:00
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        Edirne'den kısa kısa
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısına katıldı.

        Oda Başkanı Sezai Irmak ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile bir araya gelen İba, Edirne'yle ilgili projelerini anlattı, Gastro Akademi kapsamında hazırlanan ürünlerin tadına baktı.

        İba, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şube Başkanı Yalçın Biçer, Edirne Bedensel Engelliler ve Ailelerini Koruma Yardımlaşma Derneği Başkanı Dilek Öner ve Edirne Avcılık, Atıcılık İhtisas Derneği Başkanı Ümit Çoşkunkal'ı da ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, 7'den 70'e her bireyiyle tüm Edirne’nin sesi olmaya kararlı ve hazır olduklarını belirtti.

        Yerel yönetim olarak amaçlarının, Edirne'de sesini duyuramamış vatandaşın kalmaması olduğunu dile getiren İba, "Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz, bu şehri de hep birlikte güzelleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Akın Çavuşbey Mahallesi'ni ziyaret etti

        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın seçim çalışmalarına devam ediyor.

        Akın, Edirne Milletvekili Baran Yazgan ile Çavuşbey Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Vatandaşlarla sohbet eden Akın, sorun ve talepleri dinledi.

        Mahalle halkına sıcak karşılama için teşekkür ettiğini belirten Akın, "Yeni bir başlangıç bizimle olacak. Edirne’nin umudu filizleniyor." diye konuştu.

        - Saadet Partisi Adayı Karakütük

        Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, Edirne'nin her köşesindeki kültürel değerleri koruyacaklarını bildirdi.

        Karakütük, yaptığı yazılı açıklamada, kentin kültürel zenginliğini ve tarihi mirasını gelecek nesillere aktarmak için çalışacaklarını belirtti.

        Edirne'nin kültürel mirasını yaşatacaklarını dile getiren Karakütük, "Bizim medeniyetimiz aşk medeniyetidir, sevgi medeniyetidir. Aşk, bu toprakların mayasıdır, hamurudur, harcıdır. Kadim kent Edirne, medeniyetimizin en güzel eserlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu eserlerimize aşkla, sevgiyle hizmet etmeye geliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Helvacıoğlu, projelerini tanıttı

        Keşan Belediye Başkanı ve AK Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, proje tanıtım toplantısı düzenledi.

        Helvacıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, eserleriyle Keşan’a mühürlerini vurmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Keşan’ın iradesini, gücünü, kapasitesini küçümseyenlere karşı ısrarla, inatla, cesaretle, Keşan’ı savunduklarını dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Çöple, çamurla, çukurla anılan Keşan’ı ilklerle, enlerle, rekorlarla anılan Keşan yapıp Trakya’da bir çığır açtık. Hedefimiz Edirne’nin en yüksek oyla seçilen belediye başkanı olup, her seferinde hizmetleri engelleyen bir meclis yerine, Cumhur İttifakı’nın üyelerinin çoğunlukta olduğu, engelleyen değil şahlandıran bir meclis kurmak." diye konuştu.

        Helvacıoğlu, daha sonra projelerini anlattı.

        Toplantıya AK Parti İl Başkan Vekili Aydoğan Akıncı, MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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