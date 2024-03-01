Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 81 EY 232 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda B.K. yönetimindeki 22 BK 160 plakalı otomobille çarpıştı.
Araçlardaki biri çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.