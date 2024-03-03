Bakan Bak: Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi yapmaya çalışıyoruz (3)

AKANBAK, KEŞAN’DA SPOR TESİSLERİNİ HİZMETE AÇTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne’nin Keşan ilçesinde 21 semt sahası, yüzme havuzu ve yenilenen stadın toplu açılışını gerçekleştirdi. Bakan Bak, ilk olarak Keşan Gençlik Merkezi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu ziyaret etti. Kurs hakkında bilgi alan ve kursiyerlerle görüşen Bakan Bak, ardından 21 semt sahası, yüzme havuzu ve yenilenen stadın toplu açılış törenine katılmak üzere Keşan Atatürk Stadı’na geçti. Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

‘TÜRKİYE, SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR’

Ülkemizin son 22 yılda spor tesislerine yapılan yatırımlarla önemli bir konuma geldiğini belirten Bakan Bak, “Türkiye, spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. İşte bizim başlattığımız ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesiyle yaptırdığımız yarı olimpik havuzlarla, olimpik havuzlarla toplam 700 havuzla beraber gençlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. 10 milyon çocuğumuz bu havuzlarda yüzme öğrendi. Velilerimiz de memnun, herkes memnun. Yapılan spor tesislerini şunun için öneriyoruz; malumunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli konularımızdan bir tanesi uyuşturucuyla mücadele, bağımlılıkla mücadele bizim birinci görevimiz. Çocuklarınızı alıp, spor tesislerine getirin. Futbol, basketbol, voleybol oynasınlar. Taekwando, karate, kick boks, atletizm yapsınlar. Bütün spor dalları için tesislerimiz açık. Ailelerimize sesleniyoruz, çocuklarınızı spor tesislerine getirin. Türkiye Cumhuriyeti yapılan tesislerle bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Malumunuz güreşçilerimiz 15 gün önce grekoromen stilde Avrupa şampiyonu oldu, serbest stilde Avrupa şampiyonu oldu, kadın takımımız Avrupa 2’ncisi oldu, taekwandocular şampiyon oldu, şampiyonluklar geliyor. Yolumuz açık olsun. Paris Olimpiyatları’nı bekliyor” dedi.

Bakan Bak, Keşan Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Mustafa Helvacıoğlu’na da 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde destek istedi. Bakan Bak, protokol ve sporcular daha sonra Keşan’a kazandırılan spor tesislerinin açılış kurdelesini kesti. Bakan Bak, şehirdeki bir otelde verilen yemeğe katıldıktan sonra karayoluyla İstanbul’a hareket etti.