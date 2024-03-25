Edirne'de tarihi eser operasyonunda 1085 obje ele geçirildi
Edirne'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1085 obje ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1085 obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmalar kapsamında İpsala ilçesindeki bir evde arama yaptı.
Aramada 900 sikke, 110 metal obje, 60 taş obje, 15 yüzük ve dedektör ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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