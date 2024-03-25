Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de meralar ıslah ediliyor

        Edirne'de, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında meralarda ilkbahar gübrelemesi yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de meralar ıslah ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında meralarda ilkbahar gübrelemesi yapılıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meraların otlatma kapasitesinin artırılması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda merkez ilçeye bağlı Kemal ve Yenikadın köylerinde gübreleme çalışması yapıldı.

        Çalışmaları yerinde inceleyen İl Müdürü Atilla Bayazıt, meraların hayvancılık açısından önem arz ettiğini belirtti.

        Islah çalışmalarının süreceğini aktaran Bayazıt, "İki köyümüzde muhtarlarımız ve üreticilerimizin organize ettiği mera gübreleme çalışmalarına katıldık. Bu yıl ilimiz genelinde 14 köyümüzde toplam 200 ton gübre kullanılarak, mera alanlarımız gübrelenmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Ghezzal çark etti!
        Ghezzal çark etti!
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Montella'dan Semih Kılıçsoy sözleri!
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        23 il için sarı kod! Fırtına ve sağanak uyarısı!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Montella'dan rotasyon sinyali!
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Aksaray'da acı olay! Yem karma makinesine önce kolunu sonra bedenini kaptırdı
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar

        Benzer Haberler

        Edirne'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 46 düzensiz göçmen yakalandı
        Uluslararası 5. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi
        Uluslararası 5. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi
        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Balkan Savaşları'nda şehit olanlar Edirne'de anıldı
        Balkan Savaşları'nda şehit olanlar Edirne'de anıldı
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Selimiye Camisi restorasyonunda hedef 2024'ün sonu
        Selimiye Camisi restorasyonunda hedef 2024'ün sonu