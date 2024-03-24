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        Uluslararası 5. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi

        Uluslararası 5. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:46 Güncelleme: 24.03.2024 - 19:46
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        Uluslararası 5. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi
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        Uluslararası 5. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi.

        Türkiye Yüzme Federasyonunca Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakaların 3. gününde 50 metre serbest, 200 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 200 metre sırtüstü ve 400 metre serbest kategorilerinde seçme ve final yarışları yapıldı.

        Yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Müsabakalarda Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Moldova, Portekiz, Azerbaycan ve Lübnan'dan 400 sporcu katıldı.

        Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası 5. Edirne Kupası'nda 3 gün boyunca başarılı yarışlar izlediklerini söyledi.

        Sporcuların kıyasıya rekabet içerisinde yarıştığını belirten Duvan, "2-4 Mayıs tarihlerinde yine Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda milli takım seçme yarışları ve olimpiyat akredite yarışları olacak. Bu Paris Olimpiyatları öncesinde sporcularımızın son deneme yarışı olacak. Bu yüzden bizim için çok önemli. Katılacak sporcularımıza da şimdiden başarılar diliyorum ve Edirne halkımızı yarışlara davet ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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