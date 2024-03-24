Edirne'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Uzgaç köyü yolunda devriye görevi yaptıkları sırada şüpheli bir aracı durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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