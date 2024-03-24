Edirne Valisi Sezer, Musabeyli Korusu ve Mesire Alanı'nda incelemede bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 300 dönüm alan üzerine kurulu mesire alanında İl Özel İdaresi ekiplerinin düzenleme çalışmaları sürüyor.

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