Edirne Belediye Başkanı Akın mazbatasını aldı

Edirne Belediye Başkanlığına seçilen Filiz Gencan Akın mazbatasını aldı.

Edirne Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Muhammet Korkmaz, Akın'a mazbatasını takdim etti.

Törende Belediye ve İl Genel Meclis üyelerinin mazbataları da verildi.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Akın, avukat olarak görev yaptığı adliyede belediye başkanlığı mazbatasını almanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

İl Seçim Kurulu Müdürü Sevil Cellek de Akın'a görevinde başarı diledi.

Daha sonra CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililere bir araya gelen Akın, Atatürk Anıtı'na da çelenk sundu. - Devir teslim gerçekleşti Edirne Belediyesinde ise devir teslim töreni gerçekleşti. Önceki dönem Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne tarihinde bir ilk yaşandığını dile getirdi. 1867'de kurulan Edirne Belediyesinin ilk kadın belediye başkanına koltuğu büyük bir mutluluk ve gururla devrettiğini ifade eden Gürkan, Akın'a görevinde başarı diledi. Akın, Gürkan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.