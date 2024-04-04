Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

Erbaş da Edirne'de olmaktan ve Selimiye gölgesinde gerçekleşecek iftara katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Vali Sezer, ziyaretten dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek iftar programına katılmak için kente gelen Erbaş, Edirne Valiliğine gitti.

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