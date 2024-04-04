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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:24 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:24
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek iftar programına katılmak için kente gelen Erbaş, Edirne Valiliğine gitti.

        Vali Sezer'in makamında gerçekleşen ziyarette, Diyanet İşleri Başkanlığının kentte gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

        Vali Sezer, ziyaretten dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

        Sezer, Selimiye Gölgesinde Edirne-Balkan Buluşması İftar Programı'na 5 bin kişinin katılacağını söyledi.

        Erbaş da Edirne'de olmaktan ve Selimiye gölgesinde gerçekleşecek iftara katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Valilik anı defterini imzalayan Erbaş'a, Sezer tarafından deri üzerine işli Selimiye Camisi tablosu hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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