Edirne Eski Cami'de "Sakal-ı Şerif" ziyarete açılacak

"Kadir Gecesi'ni dört gözle bekliyoruz. Camimizde son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cemaatimizin hoş bir seda içerisinde ibadet etmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Camimizi gül kokusuyla kokulandırdık. İnşallah yarın gece Sakal-ı Şerif ziyarete açılacak. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerifi'ni görmek isteyen tüm Müslümanları camiye bekliyoruz. Allah edeceğimiz duaları, yapacağımız ibadetleri kabul etsin."

Balkanlar'dan ve yakın illerden çok sayıda Müslüman'ın Kadir Gecesi için Edirne'ye geleceğini belirten Şen, şöyle konuştu:

Cam muhafazanın içinde üç Sakal-ı Şerif de yatsı namazının ardından ziyarete açılacak.

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