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        Edirne'de jandarma dron destekli trafik denetimi yaptı

        Edirne'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:54 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:56
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        Edirne'de jandarma dron destekli trafik denetimi yaptı
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        Edirne'de jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda trafik jandarması, Uzunköprü-Hayrabolu kara yolunda dron destekli denetim yaptı.

        Denetimde sürücülerin ve araçların evrakları kontrol edildi. Sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirildi.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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