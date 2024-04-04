Edirne'de Bulgaristan'a kaçarken yakalanan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda jandarma ekipleri, Lalapaşa ilçesindeki devriye faaliyetleri esnasında 15 farklı suçtan aranması olduğu belirlenen zanlıyı askeri yasak bölgede yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalışan zanlılar ve kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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