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        Edirne'de takside 11 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

        Edirne'de takside 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 18:11 Güncelleme: 03.04.2024 - 18:11
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        Edirne'de takside 11 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
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        Edirne'de takside 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyol gişelerinde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

        Takside 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Gözaltına alınan taksi sürücüsü E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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