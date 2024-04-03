Edirne'de takside 11 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
Edirne'de takside 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de takside 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyol gişelerinde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.
Takside 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Gözaltına alınan taksi sürücüsü E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
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