Dolandırıcılık suçundan aranan baba ve oğlu yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda dolandırıcılık olayına karışan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yapan baba ile oğlunu yakaladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, otoban gişeleri yakınlarında bir otomobili durdurmaya çalıştı.

Sürücü M.A. ikaza uymadı.

Kovalamaca sonucu araç durduruldu. Araçta bulunan ve dolandırıcılık suçundan 115 suç kaydı olan S.Ç. ile 43 suç kaydı bulunan oğlu İ.Y.Ç. ve beraberlerindeki 3 kişi gözaltına alındı.