Edirne'de konteynerde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Konteynerde su, yiyecek ile yere serilmiş çuval ve kilimlerin olduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde konteynerlerin depolandığı alanda düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.

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