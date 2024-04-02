CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, hükümete, Ramazan Bayramı öncesi emeklilere ve kamu çalışanlarına maaşlarını ödemesi çağrısında bulundu.

Ün, yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin ve kamu çalışanlarının bayram öncesi masraflarını karşılayabilmesi için nisan ayı maaşlarının bayramdan önce hesaplarına yatırılması gerektiğini belirtti.

Ün, geçmiş yıllarda yapılan bayram öncesi maaş ödemesinin bu yıl yapılamamasını ülkedeki ekonomik duruma bağladı.

Bayram ikramiyelerinin yetersiz olduğunu savunan Ün, en az bir maaş tutarında iki defa bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini ifade etti.

- Üniversite öğrencilerinden Gazze'ye destek Trakya Üniversitesi öğrencileri, Gazze'ye destek amacıyla topladıkları parayı Edirne Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şube Başkanı Hasan Başoğlu'na teslim etti. Başoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti. Gazze'ye yardım etmek için çaba sarf edildiğini belirten Başoğlu, "Gençlerimizin bu duyarlılığı beni çok memnun ediyor. Yalnızca gençlerimiz değil, 4-6 yaş Kur'an kurslarımızdaki yavrularımız, cami cemaatimiz ve her kesimden vatandaşımız bugün Gazze için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Allah bu çabaları Gazze'nin kurtuluşuna vesile eylesin." ifadelerini kullandı.

- 7 bölüm akredite oldu Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesinin 7 bölümü akredite olma hakkı kazandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bağımsız akreditasyon kurumu olan FEDEK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Edebiyat Fakültesinin başvuru yaptığı yedi bölüm ve programın tamamı akredite olmaya hak kazandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitede verilen eğitimin kalitesinin tescillenmesi açısından akreditasyon süreçlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Eğitimin kalitesini artırmak için çalıştıklarını aktaran Tabakoğlu, "Edebiyat Fakültesi, üniversitemizin en köklü, aynı zamanda akademisyen ve öğrenci sayısıyla da ön plana çıkan fakültelerindendir. Bu anlamda alınan akreditasyon böylesine köklü ve güçlü bir fakültemize önemli katkılar sunacaktır. Her şeyden önce buradaki öğrenciler artık akredite bir bölümden mezun olacaklar ve mezun olduktan sonra uluslararası alanlarda yapacakları çalışmalarda bu akreditasyon belgesi onlar için çok değerli olacaktır." ifadelerini kullandı.