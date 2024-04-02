Edirne'de aranması olan 136 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 136 şüpheli yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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