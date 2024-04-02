Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Havsa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Havsa'ya bağlı Söğütlüdere köyündeki devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.