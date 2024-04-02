Otizmli genç okuldaki dokuma tezgahının başından kalkmıyor

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan 21 yaşındaki otizmli Oktay Yorulmaz'ın dokuma tezgahında yaptığı çalışmaları övgü topluyor.

Edirne 2. Bayezid Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Yorulmaz, teneffüslerde ve ders saatlerini bitirdikten sonra tekstil atölyesinin yolunu tutuyor.

Güler yüzü ve iletişime açık yapısıyla öğretmenlerinin de sevdiği Yorulmaz, dokuma tezgahında kendi tasarımlarını dokuyor.

Yorulmaz "Okulun modacısı" olarak anılıyor.

- 10 yıldır üretim yapıyor

Oğlunun eğitim sürecinde öğretmenlerinin destek olduğunu ifade eden Yorulmaz, "Bu işlerle ilgilenmesi onun iletişimini geliştirdi ve sosyalleşmesi arttı. Moda tasarımcısı olma hayali var. Okulu tamamladıktan sonra onun çalıştığını, kendi ayakları üzerinde durduğunu görmek bizi çok mutlu edecek." dedi.

Annesi Nursel Yorulmaz da oğlunun 10 yıldır okuldaki tekstil atölyesinde üretim yaptığını söyledi.

Dokuma yapmayı sevdiğini ve çalışmalarına devam ettiğini belirten Yorulmaz, moda tasarımcısı olmak istediğini kaydetti.

Oktay Yorulmaz, Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstil atölyesinde dokuma yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

- "Onları hayata hazırlıyoruz"

Tekstil Teknolojisi Öğretmeni Ahmet Mert Demir ise Oktay Yorulmaz'ın tekstil atölyesinin vazgeçilmez öğrencisi olduğunu dile getirdi.

Öğrencisinin yardım almadan dokuma, örme, pul, boncuk ve lif çalışmaları yaptığını anlatan Demir, "Çalışmalarımız Oktay'ı fiziksel, ruhsal ve psikolojik olarak destekliyor. Kendisinin stilist veya moda tasarımcısı olma hayali var. Bu konuda Milli Eğitim camiası olarak Oktay'a destek oluyoruz." dedi.

Özel Eğitim Öretmeni Nesibe Dinç de öğrencilerin yeteneklerin yönelik eğitimler yaptıklarını ve onları hayata hazırladıklarını anlattı.