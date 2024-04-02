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        Edirne'de 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de jandarma tarafından durdurulan araçta Yunanistan'a geçmek isteyen Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:00
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        Edirne'de 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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        EDİRNE’de jandarma tarafından durdurulan araçta Yunanistan’a geçmek isteyen Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyündeki devriye görevi sırasında durumundan şüphelendiği aracı durdurdu. Araçta, Yunanistan’a geçmek isteyen Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisini yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, araca el koyuldu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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