Kardiyoloji profesörü Özçelik'in ismi kütüphanede yaşayacak

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr. Fatih Özçelik Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kardiyoloji kliniğinde düzenlenen törende, ocak ayında yaşamını yitiren Özçelik'in üniversitenin önemli isimlerinden olduğunu söyledi.

Özçelik'in hastaları ve öğrencileri tarafından sevilip, sayıldığını belirten Tabakoğlu, "Gerçekten müstesna bir isimdi, bizim dostumuz, ağabeyimizdi. Kuruluşunda emeğinin geçtiği kardiyoloji kliniği büyük bir vefa örneği göstererek adını yaşatıyor." dedi.