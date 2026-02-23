Edirne'de kaçak avcılara 762 bin 412 lira ceza kesildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye toplam 762 bin 412 lira ceza uygulandı.



Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban köyünde yapılan denetimde kaçak avcılar tespit etti.



Ekipler, izinsiz kurulan gümelerde yaptıkları kontrollerde teyp ve vurulmuş ördekler buldu.



Yasa dışı avcılık yapan A.A, E.A, M.A. ve İ. T'ye 762 bin 412 lira ceza kesildi.

