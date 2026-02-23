Canlı
        Edirne Haberleri

        Edirne'de kaçak avcılara 762 bin 412 lira ceza kesildi

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye toplam 762 bin 412 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 22:57
        Edirne'de kaçak avcılara 762 bin 412 lira ceza kesildi

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye toplam 762 bin 412 lira ceza uygulandı.

        Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban köyünde yapılan denetimde kaçak avcılar tespit etti.

        Ekipler, izinsiz kurulan gümelerde yaptıkları kontrollerde teyp ve vurulmuş ördekler buldu.

        Yasa dışı avcılık yapan A.A, E.A, M.A. ve İ. T'ye 762 bin 412 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

