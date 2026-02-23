Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Edirne'de

        TBMMEngelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 16:38 Güncelleme:
        TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Edirne'de

        TBMMEngelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, komisyonun bölge istişare toplantısı için Edirne'ye gelen Kasapoğlu, Komisyon Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ile komisyon üyesi milletvekilleri, Sezer’e ziyarette bulundu.

        Sezer, Kasapoğlu'na Edirnekari işlemeli Selimiye tablosu armağan etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

