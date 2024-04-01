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        Edirne'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 12:43 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:44
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        Edirne'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Meriç'e bağlı Küplü beldesindeki devriye faaliyeti esnasında 3 Fas uyrukluyu yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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