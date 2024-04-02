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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de, bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:23
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de, bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında şüphelinin kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        - Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri, şüpheli N.G'yi Büyük Cami Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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