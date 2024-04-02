Edirne'de asayiş

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında şüphelinin kullandığı otomobili durdurdu.

Edirne'de, bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

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