Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, mera ve tarlalardaki ilaçlama çalışmalarıyla ilgili sürü sahiplerini bilgilendirdi.

Ekipler, hayvanların ilaçlama yapılan bölgelere yakın otlatılmaması konusunda besicileri uyardı.

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