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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:46 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:46
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        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, mera ve tarlalardaki ilaçlama çalışmalarıyla ilgili sürü sahiplerini bilgilendirdi.

        Ekipler, hayvanların ilaçlama yapılan bölgelere yakın otlatılmaması konusunda besicileri uyardı.

        - Öğrencilere trafik eğitimi

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Öğrenciler, temel trafik kuralları, yayaların uyması gereken kurallar ve servis araçlarındaki davranış kuralları konularında bilgilendirildi.

        Jandarma ekipleri öğrencilere çocuk dergisi hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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