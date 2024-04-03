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        Edirne'de 17 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a gitmek isteyen 17 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:13 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:15
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        Edirne'de 17 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de, Yunanistan’a gitmek isteyen 17 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyü sınırlarındaki devriye görevi sırasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 17 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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