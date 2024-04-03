Edirne'de 17 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'de, Yunanistan'a gitmek isteyen 17 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'de, Yunanistan’a gitmek isteyen 17 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyü sınırlarındaki devriye görevi sırasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 17 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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