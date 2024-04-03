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        Edirne'de çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alana yayılan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 14:03 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:03
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        Edirne'de çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alana yayılan yangın söndürüldü.

        Suluca köyündeki çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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