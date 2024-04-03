Edirne'de çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alana yayılan yangın söndürüldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alana yayılan yangın söndürüldü.
Suluca köyündeki çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
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