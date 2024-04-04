Edirne'de uluslararası öğrenciler iftarda bir araya geldi

Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Derneğin Başkanı Hakan Çalışkan, Polis Bahçesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, iftar sofralarına "Kardeşlik sofrası" ismini verdiklerini söyledi.

İftarda 25 farklı ülkeden gelen öğrencilerin oruçlarını açıp dua ettiğini belirten Çalışkan, "Öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugünkü iftarımız ramazandaki 16'ncı iftarımızdı. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu iftarları yaptık. Her iftarımıza 60 öğrencimiz katıldı. Evde kalan öğrencilerimize de erzak yardımında bulunduk, ramazanı ülkelerinden ayrı geçiren öğrencilerimizi yalnız bırakmamaya gayret gösterdik. Bizleri destekleyen tüm hayırseverlerimize, kamu kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.