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        Edirne'nin ilk kadın Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, mazbatasını aldı

        MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde Edirne'nin tarihindeki ilk kadın Belediye Başkanı seçilen CHP'li Filiz Gencan Akın, mazbatasını alıp göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:58 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:00
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        Edirne'nin ilk kadın Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, mazbatasını aldı
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        MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde Edirne'nin tarihindeki ilk kadın Belediye Başkanı seçilen CHP'li Filiz Gencan Akın, mazbatasını alıp göreve başladı. Akın, "Bundan sonra nasıl ki bugüne kadar sahadayken, çalışırken hiç yorulmadık, bundan sonra da Edirne için çalışırken asla yorulmayacağız" dedi.

        Edirne Belediye Başkanı seçilen CHP'li Filiz Gencan Akın, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı. Törene eşi İnanç Gönenç Akın, CHP İl Başkanı Samet Kahraman, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve partililer katıldı. Akın'a başarılar dileyen İl Seçim Kurulu Başkanı Sevil Cellek, "Seçimlerimiz 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Seçim sürecince 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamış, seçim sürecindeki 3 aylık dönemde, seçmenlerin kayıtları, adayların başvuruları ve oy pusulalarının basım işlemleri Edirne İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulu bünyesinde çalışmalarımız gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte seçmenin oyunu, özgür iradesiyle sandığa yansıtması konusunda her türlü tedbir alınmıştır. Seçmenin özgür iradesi sonrasında, bizlerin de özverili olarak çalışmalarımız sonrasında Edirne merkez ilçesinde gerçekleştirilen seçimler sonrası en çok oyu alarak Edirne Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ı tebrik ederim. 5 yıllık görev sürecince başarısını belediye başkanı olarak devam ettireceğini düşünüyorum. Kendisine başarılı bir çalışma süreci diliyorum" dedi.

        'YOLUMUZ ATATÜRK'ÜN YOLU, YOLUMUZ AÇIK'

        Mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Muhammed Korkmaz'dan alan Filiz Gencan Akın, "Halkımızın özgür iradesi sandığa yansımış ve ben bugün Edirne'nin ilk kadın Belediye Başkanı olarak huzurlarınızda bulunuyorum. Burada huzurlarınızda belediye meclis üyelerimizle, il genel meclis üyelerimizle birlikteyiz. Öncelikle bütün seçim süresince ilçe seçim kurulu başkanıma, müdürlere ve tüm çalışan personele, özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Kadını yücelten, kadına değer veren, bizlere seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar yolundaydık, bundan sonra da atamızın o ilke ve devrimlerinden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Çok onurlu ve gururluyum. Ayrıca bu tören 15 yıldır görev yaptığım adliyede gerçekleşiyor. Bugüne kadar verdiğimiz hak ve hukuk mücadelesinde, bundan sonra Edirne'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza adil ve eşit davranacağıma söz veriyorum. Nefes almadık tabiri caizse, hep mücadele ettik. Bugün de bu haklı mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını hep birlikte kutluyoruz. O yüzden çok mutluyum. Yolumuz daha yeni başladı. Bundan sonra nasıl ki bugüne kadar sahadayken, adaylaşırken, çalışırken hiç yorulmadık, bundan sonra da Edirne için çalışırken asla yorulmayacağız. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu, yolumuz açık" diye konuştu.

        BELEDİYEDE BEYAZ GÜVERCİNLE KARŞILANDI

        Mazbata töreninin ardından parti teşkilatını ziyaret edip, Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Akın, daha sonra gittiği belediye binası önünde de beyaz güvercin uçurularak karşılandı. Akın, görevi, CHP'li Recep Gürkan'dan törenle devraldı. Akın'ın kentin ilk kadın Belediye Başkanı olarak tarihinde yerini aldığını söyleyen Gürkan, "Büyük önder Atatürk'ün kadına seçme ve seçilme hakkını vermesinden sonra ilk 18 kadın milletvekilinden biri de Edirne milletvekiliydi, doktor Fatma Şakir Memik. O bu anlamda tarihe geçmişti. Şimdi sevgili Filiz Başkan da Edirne'nin ilk kadın Belediye Başkanı olarak bu tarihte yerini alıyor. Sevgili Başkanımla geçtiğimiz dönem mecliste görev yaptık. Bereketli bir meclisti, bir milletvekili ve bir Belediye Başkanı çıkardı. Güzel şeyler yaptık, bu 10 yılda Edirne'ye hizmet ettik. İnanıyorum ki, bizden sonra aldığı bayrağı Filiz Başkanımız daha da ileriye taşıyacak, daha da gönderde kalmasını sağlayacak ve Edirne'ye unutulmaz hizmetler bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

        Gürkan, konuşmasının ardından halefi Filiz Gencan Akın'a Edirne Belediye Başkanlığı'nın mührünü teslim etti. Akın, Gürkan'ı belediye kapısına kadar geçirirken, belediye çalışanlarına da teşekkür etti. Akın, belediye çalışanlarına da "Bayramda çok iyi dinlenin, çünkü sonrasında işimiz çok" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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