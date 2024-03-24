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        Marmara için 'fırtına' uyarısı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:55
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        Marmara için 'fırtına' uyarısı
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıp, dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan) yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiği bildirildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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        Galeri
        Galeri

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