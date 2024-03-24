Selimiye Camisi restorasyonunda hedef 2024'ün sonu

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarına ilişkin, "Normalde bitim tarihi 2025; ama bu şekilde devam ederse, bu sene bitirecek gibiyiz" dedi.

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan caminin 4 minaresinin 2'sinde çalışmalar sona erdi. Çalışmaların sürdüğü 2 minarede de son aşama gelindiğini belirten Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyonun hızla sürdüğünü söyledi.

Tarihi camide restorasyonun 2024 sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini anlatan Vali Sezer, "Selimiye'de malumunuz çalışmalar, hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda 2 minare tamamlandı. Kalan 2 minarede de restorasyon çalışması yapılıyor. Bir tanesi bu ay sonuna kadar bitecek, hatta ikisi de bitecek, kalıpları sökülmeye başlanacak. İçeride kalem işleri var. Kalem işleri ile ilgili olarak da kurul bir çalışma yürütüyor. Firma, bu senenin sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Normalde bitim tarihi 2025; ama bu şekilde devam ederse, bu sene bitirecek gibiyiz" dedi.