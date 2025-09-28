Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Gastronomi Festivali'nde aşçı adayları en lezzetli ekşili köfteyi yapmak için yarıştı

        Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında aşçı adayı lise öğrencileri en lezzetli ekşili köfteyi yapmak için yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 16:48 Güncelleme: 28.09.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Gastronomi Festivali'nde aşçı adayları en lezzetli ekşili köfteyi yapmak için yarıştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında aşçı adayı lise öğrencileri en lezzetli ekşili köfteyi yapmak için yarıştı.

        Edirne Valiliğince Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalin son gününde "Trakya'nın aşçıları yarışıyor" etkinliği düzenlendi.

        Yarışmaya Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırklareli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tekirdağ Süleymanpaşa Turizm Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

        Aşçı adayı öğrenciler yaptıkları ekşili köfteyi jürinin beğenisine sundu.

        Değerlendirmede Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep Keskin ve Buğra Öztürk birinci oldu.

        Katılımcılara sertifika ve hediyeleri verildi.

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere, gençleri ustalarla buluşturarak hem kültür mirasını hem de gastronomiyi geleceğe taşıdıklarını söyledi.

        Festival boyunca birbirinden kıymetli şeflerle gastronomiyi anlattıklarını belirten Soytürk, "Festivalimizde önemli sanatçılarımızın katılımıyla halk dansları, yöresel oyunlar ve folklor gösterileri sunuldu. Osmanlı mutfağından lezzetlerin hazırlandığı workshoplar gerçekleştirildi. Ayrıca coğrafi işaretli İpsala pirincinden yapılan 6 tonluk pilav da büyük ilgi gördü. Yaşayan Miras Festivali'nde de talika, cam seramik, deri işleme gibi birçok alandan ustalar el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu." diye konuştu

        Soytürk, festivaller kapsamında Edirne'nin Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul'dan çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Meteoroloji'den Marmara uyarıları!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        "Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!"
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Milei halkın tepkisinden çekindi, Netanyahu'yu geri çevirdi
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de Türkiye'nin en büyük tenceresinde 6 ton pilav pişirildi
        Edirne'de Türkiye'nin en büyük tenceresinde 6 ton pilav pişirildi
        Edirne'de dev tencerede İpsala pirincinden yapılan 6 ton pilav vatandaşlara...
        Edirne'de dev tencerede İpsala pirincinden yapılan 6 ton pilav vatandaşlara...
        Selimiye Camisi'nde uygulanan kalem işleri için, mahkemeden yürütmeyi durdu...
        Selimiye Camisi'nde uygulanan kalem işleri için, mahkemeden yürütmeyi durdu...
        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı