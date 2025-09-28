Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 10:43 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı'yı makamında ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Tuzla Gölü'nün turizme kazandırılması için yapılacak çalışmalar ve Erikli Sahili'ne kurulacak atık su arıtma tesisinin yeriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

        - Metin Çırpan anıldı

        Eski Keşan Belediye Başkanı Metin Çırpan, vefatının 6. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çırpan'ın Asri Mezarlık'taki kabri başında dua edildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Çırpan'ın görev süresi boyunca ilçeye önemli hizmetler yaptığını belirtti.

        - Kerman'dan Ayhan'a ziyaret

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kerman, ziyarette Ayhan'a görevinde başarı diledi.

        Ayhan da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Edirne Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Edirne Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Edirne'deki Sağlık Müzesi gece müzeciliği konseptiyle yaklaşık 3 bin ziyare...
        Edirne'deki Sağlık Müzesi gece müzeciliği konseptiyle yaklaşık 3 bin ziyare...
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse, hayvancılık işletmesini ziyaret etti
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse, hayvancılık işletmesini ziyaret etti
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de "Usta Bestekarlar" konseri düzenlenecek
        Edirne'de "Usta Bestekarlar" konseri düzenlenecek
        "Maziden Atiye Edirne" programıyla Anadolu ve Bulgaristan'dan gelen öğrenci...
        "Maziden Atiye Edirne" programıyla Anadolu ve Bulgaristan'dan gelen öğrenci...