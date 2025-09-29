Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "Maziden Atiye Edirne" programıyla Anadolu ve Bulgaristan'dan gelen öğrenciler kenti tanıyacak

        "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programı Edirne'de düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 11:52 Güncelleme: 29.09.2025 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Maziden Atiye Edirne" programıyla Anadolu ve Bulgaristan'dan gelen öğrenciler kenti tanıyacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programı Edirne'de düzenlenen törenle başladı.

        Musabeyli Korusu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, törende yaptığı konuşmada, Edirne'nin güçlü tarihinin geleceğe taşınmasında programın önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Aksal, "Her karışı tarih kokan Edirne’de geçireceğiniz bu zaman diliminde hem tarihimizi öğrenecek hem de güzel dostluklar kuracaksınız. Cumhurbaşkanımıza himayeleri, destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki geçmişi unutursak geleceği inşa edemeyiz. Bu programla geçmişimize vefa, geleceğimize yatırım yapıyoruz." dedi.

        - "Maziden güç alarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise programla geçmişten geleceğe köprü kurulduğunu belirtti.

        Maziyi bilmenin, geleceğe yapılacak çalışmalar için en önemli hususlardan biri olduğuna vurgu yapan Hatipler "Bu kamplarda maziden güç alarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençleri yetiştirmek istiyoruz." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da "Maziden Atiye" programlarının gençlerin kökleriyle bağ kurmasını sağladığını ifade ederek, "Bu kampı sadece bilgi aktarımı değil, yaşadıkları coğrafyanın ruhu ve medeniyetimizin birikimiyle besleyen bir yolculuk olarak görüyoruz." diye konuştu.

        -Öğrenciler Edirne'yi ve tarihi değerleri keşfedecek

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Törene Vali Vekili Sıdkı Zehin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Harun Tohumcu, TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Program kapsamında Sakarya, Uşak, Düzce, Manisa, Eskişehir, Kütahya, Denizli, Aydın, Bilecik ve Bulgaristan'ın Mestanlı kentinden gelen 72 öğrenci ve 10 öğretmen, bir hafta boyunca Musabeyli Korusu Mesire Alanı’nda çeşitli etkinliklere katılacak.

        Öğrenciler Edirne’nin tarihi ve kültürel mirasını tanıyacak, Çanakkale gezisiyle milli mücadelenin izlerini yerinde görme fırsatı bulacak. Ayrıca sportif yarışmalar, geleneksel oyunlar, atölye çalışmaları ve eğitimlerle dolu bir program yaşayacak. Katılımcılar, korulukta kurulan Kırgız çadırlarında konaklayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Bursa'da su kalmadı! Doluluk oranı: % 2.3!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        TÜ'de "hoş geldiniz şenliği" düzenlendi
        TÜ'de "hoş geldiniz şenliği" düzenlendi
        Edirne'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılıyor
        Edirne'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılıyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 25 bin 469 lira ceza
        Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 25 bin 469 lira ceza
        Baba-oğul tarafından kıraathanede vurularak öldürüldü (2)
        Baba-oğul tarafından kıraathanede vurularak öldürüldü (2)