        Edirne'de asayiş

        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü ilçesinde üzerinde tek atımlık tabanca ve fişekler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 29.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:00
        Edirne'de asayiş
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aşcıoğlu Mahallesi'nde yaptıkları denetimde S.D'nin üzerini aradı. öAramada tek atımlık tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        S.D. gözaltına alındı.

        - Alkollü sürücülere ceza

        Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler kent merkezi, Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Enez ilçelerinde yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler H.A.Y, C.M, M.Y, H.Ç, A.S, F.K. ve S.Y'ye ceza uyguladı.

        Denetimlerin süreceği kaydedildi.

        - İş yerinden inşaat makineleri çalındı

        Edirne'de iş yerinden inşaat makineleri çalınan kişi polise başvurdu.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine gelen S.B.K, 3 taşlama makinesi, 2 hilti, şarjlı vidalama cihazı, dekupaj ve testerenin yerinde olmadığını belirledi.

        S.B.K, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

