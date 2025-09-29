Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 25 bin 469 lira ceza

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 25 bin 469 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:17 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:20
        Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 25 bin 469 lira ceza
        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 25 bin 469 lira ceza kesildi.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Harmanlı köyünde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.

        Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

        Yük sınırını aştığı belirlenen sürücüye 25 bin 469 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

