Edirne'de taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 25 bin 469 lira ceza
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşıma sınırını aşan kamyon sürücüsüne 25 bin 469 lira ceza kesildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Harmanlı köyünde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.
Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Yük sınırını aştığı belirlenen sürücüye 25 bin 469 lira ceza kesildi.
