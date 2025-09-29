Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ve belediye meclis üyeleri, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen halk dansları festivaline katıldı.

        Giriş: 29.09.2025 - 10:28 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:28
        Edirne'den kısa kısa
        Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ve belediye meclis üyeleri, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen halk dansları festivaline katıldı.

        Geldi, yaptığı açıklamada, Egaleo Belediye Başkanı Lambros Sklavounos davetlisi olarak festivalde yer aldıklarını belirtti.

        Sklavounos'un daha önce Lalapaşa Belediyesini ziyaret ettiğini aktaran Geldi, "Kardeş belediyecilik üzerine fikir alışverişinde bulunmuştuk. Hem İzmir Büyükşehir Belediyemiz hem de Lalapaşa Belediyemiz Egaleo Belediyesinin kardeş belediyesi konumunda. Üç belediyenin ortak proje girişimlerinde bulunması kararlaştırıldı. Nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Egaleo Belediyesine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        - Eski Gelibolu Caddesi yenileniyor

        Keşan ilçesinde, Eski Gelibolu Caddesi yenileniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan'da yapılan çalışmalar kapsamında ilçenin çehresinin değiştiği belirtildi.

        Eski Gelibolu Caddesi'nde de yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Modern, güvenli ve estetik bir caddeyi daha Keşan'a kazandırarak şehrimizin yaşam kalitesini yükselteceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        - Özden, itfaiye erlerini ziyaret etti

        Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, İtfaiyeciler Haftası kapsamında itfaiye erlerine ziyarette bulundu.

        Özden, ziyarette, itfaiye erlerinin fedakarca çalıştığını belirtti.

        Zorlu görevlerde cansiperane çalıştıklarını aktaran Özden, İtfaiyeciler Haftası'nı kutladı.

        Özden ve itfaiye erleri pasta kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

