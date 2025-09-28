Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 17:34 Güncelleme: 28.09.2025 - 17:34
        Edirne'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiyge göre, Yenikarpuzlu beldesinde A.Ö. (19), babası E.Ö. (55) ile husumetlileri M.A. (33) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, M.A'ya av tüfeğiyle ateş edildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        M.A'nın cenazesi, incelemenin ardından sağlık ekiplerince İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Şüpheliler A.Ö. ve E.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

