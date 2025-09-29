Habertürk
        Edirne'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılıyor

        Edirne'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:29
        Edirne'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılıyor
        Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen bu yılın 4’üncü "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı", 3-7 Ekim tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilecek.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, fuar, Selimiye Camisi Meydanı'nın Kıyık Caddesi tarafındaki park alanında 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Açılış töreni 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da yapılacak. Açılışa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılması bekleniyor.

        Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, çağdaş infaz anlayışı doğrultusunda hükümlü ve tutuklulara tarım, hayvancılık, tekstil, mobilya, ağaç işleri, seramik, fırıncılık ve unlu mamuller gibi alanlarda mesleki eğitimler veriyor.

        Bu eğitimlerin çıktısı olan ürünler, ülke ekonomisine kazandırılmak amacıyla her yıl farklı illerde düzenlenen fuarlarda tanıtılıyor.

        Edirne'de yapılacak fuara 54 ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğünden yaklaşık 160 personel görevli olarak katılacak. 100 stantta el emeği ürünler, tekstilden gıdaya, mobilyadan el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

