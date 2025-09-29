Edirne'de "Usta Bestekarlar" konseri düzenlenecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda 7 Ekim Salı günü saat 20.00’de başlayacak konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından organize ediliyor.

Sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk'ün yaptığı konserde, Türk müziğinin önemli bestecilerinden Şekip Ayhan Özışık ve Yusuf Nalkesen'in eserleri seslendirilecek.

