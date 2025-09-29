Edirne'deki Sağlık Müzesi gece müzeciliği konseptiyle yaklaşık 3 bin ziyaretçiyi ağırladı

Osmanlı döneminde tıp dersleri ve tedavi yöntemlerinin anlatıldığı Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, gece müzeciliği konseptiyle 3 ayda yaklaşık 3 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde "Sağlık Müzesi" olarak faaliyet gösteriyor.

Sağlık Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının gece müzeciliği uygulaması kapsamında 26 Haziran-27 Eylül'de perşembe, cuma ve cumartesi geceleri 22.30'a kadar ziyarete açık tutuldu.

Ziyaretçiler, geceleri serin havada ayrı güzellik katan ışıklandırmalar eşliğinde tarihi yapıyı gezme imkanı buldu.

Gece müzeciliği uygulaması, havanın soğumasıyla 27 Eylül'de sonlandırıldı. 26 Haziran'da başlayan uygulama kapsamında 2 bin 900 kişi gece saatlerinde müzeyi ziyaret etti.

Uygulamanın son gecesinde neyzen Yusuf Çengelci ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve ut sanatçısı Prof. Dr. Levent Öztürk, Türk musikisinden seçkin eserler seslendirdi.